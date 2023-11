Sukces ukraińskich Patriotów. Zestrzeliły 15 potężnych Kindżałów

Nowe systemy Patriot i IRIS-T dla Ukrainy

Władze na Kremlu za wszelką cenę starają się doprowadzić do wybuchu kryzysu humanitarnego na Ukrainie i tym samym sparaliżować kraje Unii Europejskiej. Nowe systemy obrony dla Ukrainy mają zapewnić ochronę infrastruktury krytycznej. Rosjanie już rozpoczęli ataki na strategiczne obiekty swoimi rakietami manewrującymi i dronami. Jak podał dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Kreml zgromadził do ataków aż 800 różnego typu rakiet. Do tego trzeba doliczyć setki dronów kamikadze z rodziny Shahed.

Ostatni (w zeszły weekend), najpotężniejszy atak dronów na Kijów jest najlepszym dowodem na to, że Rosjanie nie żartują i nie zawahają się dokonywać jeszcze potężniejszych ataków na ukraińskie miasta.

Czym są amerykańskie systemy Patriot?

MIM-104 Patriot to amerykański system antyrakietowy opracowany przez firmę Raytheon. Składa się z lotniczego pocisku przechwytującego i systemu radarowego o wysokiej wydajności. Prawdopodobieństwo zaangażowania samolotu wynosi 0,8-0,9, natomiast pocisku taktycznego 0,6-0,8. Jak podaje Pentagon, koszt jednego pocisku to ok. 3 miliony dolarów.

System może być wykorzystany do zwalczania wrogich samolotów, rakiet balistycznych i pocisków manewrujących. Rakiety obronne, w zależności od użytego pocisku, mogą niszczyć cele na odległość ok. 100 kilometrów i do wysokości 30 kilometrów. W obliczu posiadania tych systemów przez Ukrainę, Rosja może stać się bezradna w kwestii realizacji skutecznych ataków na obiekty.

Czym jest rosyjski pocisk Kindżał?

Ch-47M2 Kindżał to rosyjski hipersoniczny, rakietowy kompleks lotniczy (Wysokotocznyj Gipierzwukowyj Awiacjonnyj Rakietnyj Kompleks Kinżał) składający się z rakiety Ch-47M2 oraz przenoszącego ją samolotu MiG-31K izdielije 06. Pocisk ma długość 7,11 m, średnicę 0,86 m, masę 4500 kg i oferuje zasięg ok. 2000 km.