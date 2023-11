System Patriot w kilka minut strącił aż pięć rosyjskich samolotów

Ukraina niebawem będzie miała pięć zestawów systemu Patriot

Ukraina od jakiegoś czasu ma do swojej dyspozycji trzy systemy obrony powietrznej Patriot. Nie jest tutaj tajemnicą, że co najmniej dwa amerykańskie urządzenia bronią stolicy, Kijowa. Trzeci prawdopodobnie znajduje się przy północno-wschodniej granicy kraju. Niebawem obrona powietrzna wzbogaci się o kolejne trzy systemy Patriot.

Dostarczą je Niemcy. To systemy, które przez ostatni rok stacjonowały na wschodzie Polski, a dokładnie w okolicach Zamościa. Prawdopodobnie będą one dodatkowo chroniły Lwowa i Odessy przed rosyjskimi atakami za pomocą pocisków manewrujących i balistycznych oraz dronami kamikadze.

Czym jest amerykański system obrony Patriot

MIM-104 Patriot to amerykański system antyrakietowy opracowany przez firmę Raytheon. Składa się z lotniczego pocisku przechwytującego i systemu radarowego o wysokiej wydajności. Prawdopodobieństwo zaangażowania samolotu wynosi 0,8-0,9, natomiast pocisku taktycznego 0,6-0,8. Jak podaje Pentagon, koszt jednego pocisku to ok. 3 miliony dolarów.

System może być wykorzystany do zwalczania wrogich samolotów, rakiet balistycznych i pocisków manewrujących. Rakiety obronne, w zależności od użytego pocisku, mogą niszczyć cele na odległość ok. 100 kilometrów i do wysokości 30 kilometrów. W obliczu posiadania tych systemów przez Ukrainę, Rosja może stać się bezradna w kwestii realizacji skutecznych ataków na obiekty.