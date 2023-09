Na początku tego roku Stany Zjednoczone ogłosiły, że wyślą do Kijowa starsze, ale odnowione warianty M1A1 czołgów Abrams, a ukraińscy żołnierze spędzili lato na szkoleniu się z ich obsługi w Niemczech. W ostatnich miesiącach coraz częściej mówiło się zaś o tym, że mogą być one wyposażone w amunicję ze zubożonym uranem, co z miejsca wzbudziło sprzeciw Moskwy. Ambasada Rosji w Waszyngtonie potępiła tę decyzję i nazwała ją "przejawem nieludzkości", dodając, że Stany Zjednoczone "oszukują się, odmawiając zaakceptowania niepowodzenia tzw. kontrofensywy ukraińskiego wojska".



Abramsy w Ukrainie będą strzelać pociskami ze zubożonym uranem

Amerykanie zupełnie się tym nie przejmują, bo Reuters już tydzień temu sugerował, że administracja Joe Bidena planuje ogłosić wysłanie do Ukrainy pocisków artyleryjskich z penetratorami ze zubożonym uranem. I miał rację, a oficjalne oświadczenie zbiegło się w czasie z niespodziewaną wizytą w Kijowie sekretarza stanu USA, Antony’ego Blinkena. Pentagon umieścił amunicję artyleryjską kal. 120 mm ze zubożonym uranem w ramach pakietu pomocy wojskowej o wartości 175 milionów dolarów, w skład którego wejdą też artyleria, rakiety, systemy przeciwpancerne i amunicja do systemów artyleryjskich wysokiej mobilności (HIMARS).

W przypadku naboju czołgowego wszystko polega na przedostaniu się do wnętrza czołgu, przebiciu pancerza, przedostaniu się do przedziału załogi i zniszczeniu czołgu wyjaśnia w wypowiedzi dla Insidera emerytowany amerykański generał, Thomas Spoehr, który przez dziesięciolecia służył w dywizji pancernej.