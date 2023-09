Ukraińskie drony naziemne ratują życie

Jak mówią sami żołnierze, "Dr Śmierć" jest szczególnie nieprzyjemny dla Rosjan pod względem psychologicznym. Niewątpliwie widok niewielkich maszyn, które szybko zajmują odpowiednie pozycje, aby ostrzelać zgrupowanie piechoty, budzi przerażenie. Szczególnie że nie widać ich operatorów.

Jednak dla samych ukraińskich żołnierzy najważniejsze jest to, że pomimo nazwy "Dr Śmierć" ratuje ich życie. - Z całą moją miłością do tego, to dalej tylko kawałek metalu. [...] Taki jeden kosztuje około 22 tysięcy dolarów. To nic w porównaniu do życia żołnierza — powiedział Oleksandr Jabczanka, dowódca jednostki "Da Vinci Wolves".

Tego typu maszyny to przyszłość pola walki, która coraz szerzej wchodzi do ukraińskiej armii. Już zaczęto w niej używać zdalnych pojazdów minowania, które służyły już m.in. w Bachmucie. Każdy taki system pozwala utrzymać skuteczność na froncie, nie szafując życiem żołnierzy.