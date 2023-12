Dlaczego jest tak mało europejskich pocisków?

Już wcześniej europejscy ministrowie obrony czy przedstawiciele firm zbrojeniowych twierdzili, że spowolnione dostawy wynikają z nieprzygotowania europejskiej zbrojeniówki. Firmy produkujące amunicję musiały podnieść jej skalę, co wymaga nie tylko znacznie większej liczby materiałów, ale także przestawienia trybu funkcjonowania wielu pracowników.

De facto europejska zbrojeniówka znalazła się w sytuacji, gdy musiała przestawić się na produkcję wojenną. A to zawsze wymaga czasu. Dlatego europejscy oficjele są przekonani, że nawet jeśli nie uda się dostarczyć Ukrainie miliona sztuk amunicji do marca, to cel zostanie osiągnięty w następnym roku.

Europejska Agencja Obrony nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła liczbie tylko 60 000 sztuk amunicji z europejskich zamówień. Podkreśliła jednak, że kraje członkowskie Unii wysyłają Ukrainie pociski i rakiety różnymi drogami, nie tylko wspólnymi zamówieniami. Chyba więc samej Europejskiej Agencji Obrony trudno oszacować, ile broni trafiło na wojnę.

Cios dla Kijowa

Niewątpliwie jednak bez względu na powód mniejsza liczba pocisków to dla Ukrainy zła wiadomość. Artyleria jest jedną z jej najważniejszych broni. Dziennie na froncie żołnierze wystrzeliwują tysiące pocisków. W wyniszczającej wojnie z Rosją powoli to liczby zaczynają decydować o zwycięstwie.

Planowane milion pocisków miało trafić do przekazanych Ukrainie systemów artyleryjskich kalibru 155 mm, znacznie lepszych niż rosyjskie odpowiedniki. Jednak nawet najlepsza artyleria nic nie znaczy, jeśli nie będzie miała amunicji. Ukraina zaś już odczuwa jej deficyt.

Rosjanie w tym samym czasie masowo produkują swoje pociski do swojego standardowego kalibru 152 mm, chcąc zasypać nią Ukraińców. Nie można ignorować też faktu, że Korea Północna wysłała Rosji ok. miliona sztuk amunicji. Nawet jeśli jest gorszej jakości, to i tak pozwala utrzymać wyniszczające tempo wojny.