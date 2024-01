Filipiny budują sztuczne wyspy. Szykują się do wojny

Chiny roszczą sobie prawda do wysp Spratly

Filipiny zaczynają również się mocno zbroić. W ostatnich miesiącach armia dokonała wielu zakupów najnowocześniejszej broni obronnej. Napięcie rośnie, również z uwagi na fakt, że ostatnie wybory na Tajwanie wygrał antychiński prezydent, co oznacza, że mieszkańcy wyspy nie widzą swojej przyszłości jako kolejna prowincja Państwa Środka.

Niestety, analitycy nie mają wątpliwości, że taka wizja wiąże się z rychłą inwazją Chin na Tajwan. Dlaczego zarówno Japonia, jak i Filipiny przygotowują się na ten moment. W przypadku zajęcia przez Pekin całego Tajwanu, zaczną tam pojawiać się liczne bazy wojskowe, co sprawi, że Filipiny znajdą się w zagrożeniu z trzech stron świata.

Filipiny, Japonia i Tajwan zawiązały pakt obronny

Co ciekawe, wysypy Spratly znajdują się głęboko na południe Morza Południowochińskiego, daleko od kontynentalnych Chin. Z nich już tylko rzut beretem do filipińskiego Palawanu. Pekin chce mieć stamtąd widok nie tylko na stolicę Filipin, ale również Wietnam, Malezję, Brunei czy Singapur.

Chiny roszczą sobie prawa do prawie całego Morza Południowochińskiego, ale Brunei, Malezja, Filipiny, Tajwan i Wietnam mają również roszczenia do dróg wodnych, którymi co roku przepływają towary morskie o wartości ponad 3 bilionów dolarów.