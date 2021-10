Hanwha Defense zaprezentuje systemy obrony lądowej nowej generacji

AUSA to cykliczna wystawa zbrojeniowa, nadzorowana przez Stowarzyszenie Armii Stanów Zjednoczonych. Jej tegoroczna edycja, która właśnie odbywa się w Waszyngtonie przyciągnęła prawdziwe zatrzęsienie koncernów wojskowych, oferujących nowoczesne rozwiązania militarne. Wśród nich nie mogło zabraknąć firmy Hanwha Defense, która od lat czynnie działa pod kątem rozwoju obrony lądowej.

Południowokoreańskie przedsiębiorstwo zapowiedziało prezentacje swoich najnowszych rozwiązań, wliczając w to różne warianty pojazdów wojskowych, a także nowoczesne platformy, które w przyszłości mogą posłużyć za bazę do budowy bezzałogowego robota naziemnego.

Reklama

Prezentacje mają dotyczyć m.in. zmodyfikowanej wersji samobieżnej haubicy K9 Thunder (SPH), która w najnowszym wariancie ma dysponować w pełni automatycznym systemem ładowania, czy samodzielną wieżą, która pozwoli na autonomiczne strzelanie. Badana jest również możliwość wprowadzenia kompozytowych gąsienic gumowych w celu poprawy mobilności.

Zdjęcie Hanwha Defense - Tigon 6x6 / materiały prasowe

Pokazu ma się doczekać także prototypowy system bezzałogowych pojazdów transportowo-bojowych. Ich celem będą różnorakie misje militarne, począwszy od transportu amunicji, rozpoznania terenu, tłumienia strajków, aż po ewakuacje rannych żołnierzy z pola bitwy.

Firma twierdzi, że obecna wersja rozwojowa konstrukcji bazuje na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji. Obejmują one m.in. funkcje autonomicznego powrotu do bazy oraz samodzielnego wykrywania i omijania niewielkich przeszkód. Platforma będzie także przystosowana do montażu zdalnie sterowanego działka lub armatki wodnej.

Zdjęcie Hanwha Defense - BIHO II ADS / materiały prasowe

Oczywiście na wystawie nie zabraknie także innych rozwiązań wojskowych, takich jak kołowy transporter opancerzony Tigon czy niedawno ogłoszony system obrony powietrznej BIHO II. Konferencja AUSA 2021 potrwa do 13 października tego roku.