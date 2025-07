Po kilkunastu latach nieobecności papieża w tradycyjnej letniej rezydencji, Castel Gandolfo znów gości głowę Kościoła. Leon XIV (pierwszy amerykański papież) wybrał to miasteczko nad jeziorem Albano na miejsce dwutygodniowego odpoczynku. Nie zamieszkał jednak w słynnym Pałacu Apostolskim, lecz w Willi Barberini - ustronnej, historycznej posiadłości z widokiem na jezioro. Jak mówi burmistrz Alberto de Angelis, to "ważny znak sympatii, wdzięczności i uznania" dla lokalnej społeczności.

Willa Barberini to coś więcej niż zwykła papieska kwatera. Powstała w latach 1628-1635 z inicjatywy Taddea Barberiniego, bratanka Urbana VIII. Rezydencja powiększyła istniejący wcześniej pawilon myśliwski, a za projekt ogrodów odpowiadał prawdopodobnie Gian Lorenzo Bernini. Na murach wciąż widać herb Viscontich z Mediolanu, który przetrwał w niektórych częściach willi. W jej wnętrzach znajdują się też m.in. dwa teleskopy Zeissa z 1935 roku, należące do Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego.

Willa położona jest pośród zieleni i ruin willi cesarza Domicjana z I wieku n.e. W otaczających ją ogrodach znaleźć można teatr, kryptoporę, hipodrom i inne starożytne struktury. Do dziś prowadzi do niej XVIII-wieczny wiadukt, zbudowany po upadku papieża Klemensa XIV z konia, incydencie, który zakończył się złamaniem barku. Spacerując uliczkami Castel Gandolfo, można dostrzec fragmenty tej konstrukcji, znanej lokalnie jako "Kolumnada".

Dla mieszkańców Castel Gandolfo decyzja Leona XIV o powrocie do miasta, nawet jeśli jest to inny budynek, to jest to realny zastrzyk dla lokalnej gospodarki. - Mamy nadzieję, że [papież Leon] nie zostanie tylko na swojej posesji, ale odwiedzi miasto, naszych sklepikarzy, zje z nami - mówi burmistrz de Angelis.