Watykan idzie w nowoczesność. Nie uwierzycie, co zrobi z największym zabytkiem

Bazylika św. Piotra ma do 2030 roku stać się obiektem zeroemisyjnym – to pierwszy taki projekt wśród światowych zabytków tej rangi. Watykan chce, by jego najważniejsza świątynia była wzorem dla świata. Technologicznie zaawansowana i przyjazna środowisku.