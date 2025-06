Dla Carole Planchette z Politechniki w Grazu to ogromny potencjał - nie tylko architektoniczny, ale biologiczny: "To miejsce do uprawy. Ale nie mówimy tu o kukurydzy czy pszenicy, mówimy o bakteriach i grzybach" - wyjaśnia badaczka. Projekt REMEDY zakłada bowiem umieszczanie na na budynkach "żywych tatuaży", które mają składać się z dwóch warstw. Pierwsza z nich to pigmentowany tusz wysokiej rozdzielczości, który tworzy wizualny wzór, a druga - biologiczna - to cienki biofilm, czyli warstwa mikroorganizmów.