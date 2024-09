Hawki już jadą na Ukrainę. To ich obawia się Rosja

MIM-23 Hawk już jadą na Ukrainę. Ochronią miasta

Co ciekawe, niedawno amerykańskie władze federalne dały zielone światło dla zakupu usług wsparcia eksploatacji, a także integracji systemu MIM-23 Hawk z urządzeniami łączności dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Oznacza to, że Kijów ma teraz dostęp do części zamiennych do tych systemów i ciągłe wsparcie Pentagonu. Dzięki czemu ta broń staje się jedną z najpopularniej używanych u naszego sąsiada.

Władze w Kijowie chcą z pomocą kolejnych zestawów tej broni stworzyć stałą obronę powietrzną dla największych miast. Analitycy militarni nie ukrywają, że Ukrainę może czekać los Izraela, który co jakiś czas jest celem ataków rakietowych ze strony ugrupowań terrorystycznych. W przypadku Ukrainy będą to ataki Kremla.