Już są na Ukrainie. Transportery M113 dadzą Rosjanom w kość

Ukraina otrzymała nowe transportery opancerzone M113

Niedawno w sieci pojawił się bardzo interesujący materiał filmowy, na którym ukazano, jak sprawują się w boju te maszyny. Otóż najpierw blisko rosyjskich okopów pojawił się zmodyfikowany transporter opancerzony M113. Następnie oddał on strzały w kierunku Rosjan w celu ochrony piechoty, a chwilę później z transportera wybiegają ukraińscy żołnierze z 108. oddzielnego batalionu szturmowego, którzy w chwilę zajęli rosyjskie fortyfikacje i zlikwidowali oddziały okupanta.

Na Ukrainę trafiło już kilkaset transporterów opancerzonych M113 z wielu państw NATO. Pomimo faktu, że to już stare i wysłużone maszyny, wciąż pozwalają skutecznie odpierać ataki, a nawet realizować szturmy na agresora. Najwięcej pojazdów M113 zostało przekazanych przez USA, bo ok. 400 sztuk, ale po 50 sztuk przekazały też inne państwa, np. Australia, Litwa, Niemcy czy Hiszpania.

Czym są wielozadaniowe transportery opancerzone M113?

M113 cieszą się popularnością, ponieważ bardzo łatwo można je naprawić, nawet w spartańskich warunkach, jakie panują na pierwszej linii frontu. Chwalona jest m.in. jakość wykonania transporterów, ponieważ np. układ olejowy i paliwowy jest szczelny i nie cieknie, jak ma to miejsce w radzieckich tego typu konstrukcjach. Co najważniejsze, pojazdy te można modyfikować, dzięki czemu zwiększa się ich skuteczność w walce z wrogiem. Ukraińcy wyposażają je w klatki antydronowe, wieżyczki strzeleckie czy dodatkowe uzbrojenie.

Transporter opancerzony M113 ma długość ok. 4,9 m, szerokość 2,9 m oraz wysokość 2,5 m. Jego masa to ok 12,5 tony. Zastosowano w nim silnik diesla o mocy 275 KM. Ogólna produkcja M113 wyniosła ponad 80 tysięcy egzemplarzy w przynajmniej 40 wariantach.

M113 zostały zaprojektowane w ten sposób, by przetrwać najechanie na minę czy bezpośredni ostrzał z czołgu i dać czas na ewakuację całej załodze. Siły Zbrojne Ukrainy chcą wykorzystać nowe pojazdy do zatrzymania rosyjskiej ofensywy pod Pokrowskiem w obwodzie donieckim i na granicy niedaleko Charkowa w obwodzie charkowskim.