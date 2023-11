Hezbollah otrzyma superbroń Rosji? Izrael już ją niszczył

Pantsir-S1 nie taki straszny dla Izraela...

Oba nagrania pokazują uderzenie w systemy Pancyr-S1 syryjskiej armii. Reżim prezydenta Bashara al-Assada otrzymał je od Rosji, po tym, gdy ta zaangażowała się w syryjską wojnę domową. Same uderzenia Izraela sprzed lat były wynikiem licznych potyczek i wymian ognia między państwami. Na nagraniach przypominających porażkę systemów Pancyr-S1 widać, że Izrael uderzył dronami kamikadze.

Te filmy są idealnym dowodem, zarówno na to, że nawet kolejne sztuki rosyjskiej broni nie będą aż takim asem w rękawie Hezbollahu, jak i to, że ten system to zwykły złom. Same przypadki sprzed lat były dużym policzkiem dla Rosjan, którzy próbowali nieudolnie tłumaczyć, dlaczego Pancyr-S1 mimo bycia systemem obrony powietrznej, nie obronił się przed zagrożeniem z powietrza.