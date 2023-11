Puma niszczy Hamas bronią termobaryczną

Puma przedstawiona na nagraniu wykorzystuje rakietowy system neutralizacji pól minowych zwany Carpet. To wyprodukowany przez firmę Rafael moździerz, który wystrzeliwuje do 20 pocisków termobarycznych na odległość do 100 metrów.



Gdy pocisk nadleci nad ziemię, wypuszcza ładunek z chmurą paliwa, które zostaje zdetonowane. Wywołane w ten sposób nadciśnienie detonuje większość min, które znajdują się na drodze. Po tym Puma rusza z doczepionymi rolkami antyminowymi, niszcząc resztę pułapek, które nie zostały aktywowane przez wybuch.

W niespełna minutę Izraelczycy mogą usunąć większość min np. w terenie zurbanizowanym, gdzie w większości toczą się walki. Biorąc pod uwagę, że miny i pułapki to jedna z głównych broni Hamasu, Puma jest nieraz bardziej wartościowa niż kilka czołgów Merkava.