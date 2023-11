Widoczne na nagraniu uszkodzenia nie wskazują, że wóz wymaga kompletnej kasacji. Ukraiński portal Defense Express twierdzi na bazie anonimowych źródeł, że Oncilla z nagrania już trafiła do naprawy i niedługo ma wrócić na front.

Reklama

Oncilla to ulepszona konstrukcja ukraińskiego wozu

Pojazd z filmu to jeden z ponad 30 wozów Oncilla, jakie posiada Ukraina, z których większa część trafiła do armii jeszcze przed rosyjską inwazją z 2022 roku. To wóz 4x4, który jest wynikiem polsko-ukraińskiej współpracy. Oncilla to bowiem polski wariant ukraińskiego transportera Dozor-B, produkowany przez firmę Mista ze Stalowej Woli na licencji pozyskanej w 2013 roku.

Polska Oncilla charakteryzuje się podniesieniem wozu do standardu NATO, zwłaszcza w kwestii ochrony, poprzez zastosowanie polskiej stali Armstal 500. Z dodatkowym opancerzeniem pozwala wytrzymać ostrzał z broni małokalibrowej, czy wybuch ładunku wybuchowego o masie 8 kilogramów. Oncilla może być wyposażona w silnik DEUTZ BF 4M 1013 FC o mocy 190 km lub w mocniejszy IVECO NEF 4 ENTC o mocy 209 z automatyczną przekładnią, pozwalający rozpędzić wóz na asfalcie do 120 km\h.

Zdjęcie Oncilla w barwach ukraińskiej armii. Pojazd waży 8,8 ton przy długości 5,8, szerokości 2,5 i wysokości 2,3 metra / VoidWanderer / Wikimedia

Polski transporter Oncilla robi furorę w Ukrainie

Oncilla zabiera na pokład maksymalnie 9 osób, 3-osobową załogę i drużynę żołnierzy. To bardzo uniwersalny pojazd, służący na polu walki głównie do rekonesansu i transportu. Przy tym może być wyposażony w karabin systemu NSVT kalibru 12,7 mm, zarówno w załogowej, jak i bezzałogowej wieży.

Wóz już od lat trafia do ukraińskiej armii, a przynajmniej dwa znalazły się na wyposażeniu Senegalu. Oncilla dalej jest modyfikowana i obecnie Mista wraz z ukraińską firmą KB Beryl pracują nad kolejnymi, bardziej specjalistycznymi wersjami pojazdu jak m.in. mobilny radar.