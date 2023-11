Rosjanie stracili potężny radar. Teraz drony zgotują im piekło

Kolejny dzień walk na wschodzie Ukrainy i kolejne wielkie sukcesy armii naszego sąsiada. Jak donosi serwis Defense Express, Ukraińcom udało się zniszczyć, za pomocą drona kamikadze, nowoczesny radar 48Ya6-K1 Podlet-K1. To bardzo bolesny cios dla Rosjan. Tym bardziej, że uderzenia dokonano już bezpośrednio na terytorium Rosji.

Podlet-K1 jest kluczowym elementem wykrywania nisko lecących bezzałogowych statków powietrznych oraz rakiet. Radar został wprowadzony do służby całkiem niedawno, bo w 2015 roku. Cały system składa się z głowicy radarowej i mobilnego stanowiska dowodzenia, a także mobilnego generatora prądu. Instalacje radarowe są transportowane na podwoziu kołowym KAMAZ. Bez problemu może wykryć samoloty lecące na wysokości do 10 kilometrów z odległości aż 300 kilometrów. Dodatkowo urządzenie zostało zaprojektowane do śledzenia aż 200 obiektów jednocześnie.

Reklama

Wideo youtube

Rosjanie stracili potężny radar wykrywający drony

Nie przeszkodziło to jednak Ukraińcom zaatakować ten sprzęt dronem kamikadze, który jak na ironię ma właśnie je zwalczać daleko za linią frontu. Jednak ponownie okazało się, że rosyjski system jest bardzo mocno przereklamowany i nie potrafi sobie poradzić nawet z prostym dronem, nie mówiąc już o pociskach manewrujących czy balistycznych.

Co niezwykle ważne, radar 48Ya6-K1 Podlet-K1 jest bardzo istotnym uzupełnieniem systemów rakietowych S-400, czyli urządzeń czwartej generacji typu ziemia-powietrze. Można śmiało rzec, że Rosjanie stracili ważne centrum obserwacyjne przestrzeni powietrznej wschodniej części Ukrainy. Ostatnimi czasy, SZU celują systemami HIMARS, dronami czy pociskami ATACMS właśnie w rosyjskie systemy obrony powietrznej.