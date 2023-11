Katastrofa w jednym z cudów świata. Turyści załamani

Katastrofa w Parku Narodowym Iguaçu

Wodospad Iguaçu będzie zamknięty co najmniej kilka dni. Władze Parku Narodowego nie ukrywają, że wstęp dla turystów zostanie ponownie otwarty, gdy tylko sytuacja się unormuje i nic nie będzie zagrażało ich bezpieczeństwu. — Priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkim, którzy przybywają do tej atrakcji, by cieszyć się pięknem przyrody — wyjaśniły lokalne władze.

Od sierpnia obszar przygraniczny między Argentyną a Brazylią nawiedzany jest przez chłodne fronty atmosferyczne. Przyniosły one ulewne deszcze i doprowadziły do powodzi. Nie zabrakło też wichur. Służby poinformowały o ogromnej ilości powalonych drzew i słupów oświetleniowych.

Anomalie pogodowe z powodu El Nino

Narodowy Instytut Meteorologii (Inmet) powiązał te silne burze ze zjawiskiem El Niño, które powoduje ocieplenie wód Oceanu Spokojnego i zmienia rozkład opadów w Ameryce Południowej. Ponadto oczekuje się, że w listopadzie opady utrzymają się powyżej średniej historycznej, co oznacza, że ponownie może dojść do powodzi w okolicach wodospadów Iguaçu, które mogą skończyć się zamknięciem atrakcji dla zwiedzających.

Wodospad Iguaçu, jak żaden inny nie ma tylu osobnych kaskad. Jest ich ok. 275. Między kaskadami znajduje się wiele skalnych wysp. Co ciekawe, przypominające ocean, szerokie na 4 km wody Iguaçu spadają z półkolistej krawędzi płaskowyżu parana 72 m w dół. Woda spływa do wąskiego wąwozu, nazywanego La Garganta del Diablo (Diabelska Gardziel), a później rozdziela się na liczne kaskady.