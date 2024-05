Hipersoniczny Hermeus nabiera kształtu. Rozpędzi się do 6000 km/h

Firma Hermeus z siedzibą w Atlancie w 2021 roku zaprezentowała prototyp superszybkiego samolotu, który będzie napędzany silnikiem pracującym w cyklu mieszanym. Łączy on w sobie zarówno atrybuty silnika turboodrzutowego Pratt & Whitney F100, jak i strumieniowego typu scramjet. Takie napędy, które się uzupełniały, miały np. kultowe SR-71, ale nowy silnik będzie znacznie wydajniejszy. Maszyna ma rozpędzać się do nawet 6000 km/h.

Obecnie firma ogłosiła rozpoczęcie testowania własnej chłodnicy wstępnej w silniku odrzutowym Pratt & Whitney F100, który zostanie zainstalowany w prototypie Quarterhorse Mk 2. Firma jednocześnie pracuje nad serią prototypów, z których każdy ma przetestować jeden aspekt z faz lotów.

Hipersoniczny samolot jako Air Force One dla prezydenta USA

Na opublikowanym w sieci filmie możemy zobaczyć odpalenie potężnego silnika pierwszego prototypu maszyny o nazwie Quarterhorse oraz testy jego systemu chłodzenia. Jego praca robi ogromne wrażenie. Mamy tu do czynienia z przyszłością lotnictwa, która tworzy się na naszych oczach. Ta maszyna ma pozwalać szybko podróżować po całej planecie. Czas lotu z Nowego Jorku do Londynu wyniesie zaledwie 90 minut.

Docelowo na pokład Quarterhorse ma wejść od 9 do 19 osób. Całym projektem zainteresowany jest Pentagon. Rząd planuje wykorzystać kilka sztuk maszyny na potrzeby zapewnienia szybkiego i bezpiecznego transportu prezydentowi USA i jego świecie. Maszyną interesują się również korporacje lotnicze.

Jak działa napęd Quarterhorse?

Zmodyfikowany silnik turboodrzutowy F100 zasysa powietrze z przodu i wypycha je wraz ze spalinami z tyłu, w celu wytworzenia ciągu, który wystarcza by nadać prędkość poddźwiękową, natomiast silnik strumieniowy włącza się przy prędkości bliskiej dźwięku i zaczyna wtłaczać większą ilość powietrza do silnika, przez co wytwarza się jeszcze większy ciąg.

Pozwala on rozpędzić samolot od prędkości 5 razy większej od dźwięku. Hermeus rozwiązał też problem gwałtownego wzrostu temperatury silnika w trakcie największego obciążenia, za pomocą chłodnicy wstępnej, która chłodzi powietrze, zanim dostanie się do komory spalania silnika.

Samolot od firmy Hermeus rozpędzi się do 6000 km/h

Z informacji ujawnionych przez firmę Hermeus wynika, że pojazd będzie gotowy do komercyjnych lotów za 2-3 lata. W sumie ma powstać ok. 5 sztuk Quarterhorse. Jeśli maszyna spełni pokładane w niej nadzieje, to ruszy masowa jej produkcja na potrzeby korporacji i rządów z całego świata.

Rząd USA planuje hipersoniczną ofensywę w lotnictwie. Wojsko pracuje nad bronią hipersoniczną, a także pojazdami, które będą mogły przenosić broń jądrową pomiędzy kluczowymi lokacjami na całym świecie. Pentagon zainteresowany jest pojazdami Starship od SpaceX oraz właśnie Quarterhorse.