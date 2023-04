Huczne wodowanie okrętu. Na filmie widać zderzenie z holownikiem

Aż chciałoby się powiedzieć "Amerykanie to mają talent". Ledwo zwodowany okręt i już do naprawy. Podczas wodowania okrętu LCS Cleveland klasy Freedom doszło do niezamierzonego zderzenia, które spowodowało niewielkie szkody w jednostce. Na szczęście nikt nie został ranny, chociaż wyglądało to groźnie.

Amerykański okręt zderzył się z holownikiem

Sytuacja miała miejsce w stoczni Fincantieri Marinette Marine w Marinette w stanie Wisconsin. Na nagraniach widać i słychać zderzenie jednostki z holownikiem na rzece Menominee w stoczni Fincantieri Marinette Marine.

Uszkodzony obszar znajduje się znacznie powyżej linii wodnej i nie doszło do zalania. Ocena została zakończona i planowane są naprawy. Główna przyczyna incydentu jest obecnie badana przez Marynarkę Wojenną i stocznię. skomentowała rzeczniczka Dowództwa Systemów Morskich Marynarki Wojennej, Jamie Koehler dla portalu NavyTimes

Nie ma na razie informacji, kiedy Cleveland będzie ponownie oddany do służby. Przed chrztem pojawił się tylko komunikat Pentagonu, że było to ostatnie boczne wodowanie jednostki w Wisconsin. Kolejne okręty wodowane będą przy użyciu podnośni statków.

Przeznaczenie okrętu

Jednostki LCS klasy Freedom to zwinne i szybkie okręty wojenne operujące na wodach przybrzeżnych w celu namierzenia i wyeliminowania wrogich okrętów podwodnych, niszczenia min podwodnych i obrony floty przed atakami małych łodzi.

Niestety cała klasa okrętów boryka się od wielu lat z problemami technicznymi, a niektóre okręty w tzw. wariancie Independence cierpiały z powodu pęknięć kadłuba.

Ze względu na konieczność utrzymania stałej gotowości bojowej służby morskie starały się wcześniej wycofać część okrętów LCS. Również te, które służyły niecałą dekadę.



LCS kl. Freedom z powodzeniem uczestniczyła w wielu patrolach na Zachodnim Pacyfiku, misjach antynarkotykowych w Ameryce Północnej i na Karaibach.