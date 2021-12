Hybrydowy Krampus Mk1 pomyślnie ukończył testy terenowe

Krampus Mk1 to hybrydowy "buggy" napędzany przez silnik elektryczny połączony z wysokowydajnymi akumulatorami. Ze względu na swoją mobilność, niewielkie rozmiary oraz niemalże bezgłośną pracę, ma on stanowić wsparcie dla wojska w przypadku misji rozpoznania oraz rozeznania logistycznego. Duży udźwig wynoszący 300 kg oraz możliwość szybkiego transportu dwóch żołnierzy to cechy istotne dla lekkiej piechoty i sił specjalnych.

Jak poinformowała firma Ostara, hybryda z powodzeniem zakończyła ostatnie i najważniejsze testy sprawnościowe obejmujące optymalne pokonywania toru żużlowego w trudnych warunkach pogodowych. Mowa tu o niskich temperaturach, deszczu i silnych wiatrach bocznych. Sprawdzian obejmował m.in. test przyspieszania do maksymalnej prędkości, co miało odpowiedzieć na pytania dotyczące wydajności baterii oraz zasięgu pojazdu.

Darius Antanaitis, dyrektor generalny Ostary poinformował, że pojazd spełnił swoje oczekiwania i jest gotowy przejść do ostatecznej fazy produkcji, obejmującej m.in. wdrożenie technologii autonomicznej jazdy.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń - Krampus mógłby trafić na rynek już w 2023 roku.