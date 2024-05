Izraelskie moździerze Crossbow i tajemniczy klient z Europy. Kto to?

Elbit Systems jest jednym z największych producentów elektroniki obronnej i robotów bezzałogowych, o którym jakiś czas temu zrobiło się naprawdę głośno za sprawą autonomicznych dronów-kamikadze o nazwie Lanius, zaprojektowanych do samodzielnego przeszukiwania budynków i identyfikacji wrogów na polu bitwy. Jakby tego było mało, zostały one zaprojektowane z myślą o działaniu w grupach i lataniu na pokładzie większego drona-matki, a ładunek o masie zaledwie 150 gramów oznacza, że są przeznaczone do likwidowania żywych celów.

Reklama

To jednak nie wszystko, co izraelski producent ma do zaoferowania, bo jesienią ubiegłego roku na wystawie DSEI w Londynie zaprezentował również autonomiczny moduł wieżowy o nazwie Crossbow, uzbrojony w 120 mm moździerz z lufą o długości 3 m. Do tej pory nie było o nim zbyt głośno, ale to się właśnie zmieniło, bo producent poinformował o podpisaniu pierwszej umowy na zakup tego systemu.

Tajemniczy klient z Europy

Co ciekawe, poznaliśmy jej wartość (53 mln USD) i długość obowiązywania (6 lat), ale nie poznaliśmy kontrahenta. Wiadomo jedynie, że jest europejskim użytkownikiem kołowego transportera opancerzonego Pandur 6×6 firmy General Dynamics European Land Systems (GDELS), która zajmie się montażem modułu wieżowego. To austriacka jednostka, produkowana w zakładach Steyr-Daimler-Puch A.G., która znajduje się na wyposażeniu Austrii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Kuwejtu, Gabonu, Słowenii, Czech i Portugalii, co oznacza, że lista potencjalnych nabywców Crossbow jest dość ograniczona i według plotek jest to najpewniej sam Wiedeń, który złożył niedawno zamówienie na dodatkowe 225 sztuk Pandur Evolution.