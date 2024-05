Ile warte są klatki na czołgach? To nagranie dobrze to pokazuje

Ochrona tylko psychologiczna?

Następnie bezzałogowiec przez chwilę unosi się w powietrzu, po czym cofa się, wykonując ostatnie podejście, które wydaje się niszczycielskie. Podobna scena rozgrywa się na filmie po raz drugi, z udziałem innego pojazdu, a na końcu mamy ujęcie na trzy płonące wraki, co sugeruje jeszcze więcej zneutralizowanych rosyjskich maszyn - jak zauważa wprawdzie Insider, widoczne na filmie pojazdy stały nieruchomo, co sugeruje, że mogły już wcześniej zostać trafione, niemniej zdolność penetracji klatek i tak została zademonstrowana.

To tylko potwierdza opinie amerykańskiego eksperta i byłego dowódcy czołgu Giana Gentile pracującego dla RAND (think tank i organizacja badawcza non-profit sformowana na potrzeby Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych), który już jakiś czas temu przyznał w wypowiedzi dla Insidera, że klatki mogą zapewniać pewną ochronę przed częścią amunicji krążącej, ale nie jest to wcale pewne i w gruncie rzeczy chodzić może jedynie o aspekt psychologiczny. Jednocześnie obsługa pojazdu bojowego z klatką jest prawdopodobnie "ogromną niedogodnością", bo konstrukcja z pewnością utrudnia mobilność i widoczność.

To kwestia psychologiczna, którą żołnierze stosują w walce, bo chcą żyć twierdzi.