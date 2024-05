Rosja pokazała nowe czołgi T-80BVM, T-90M i T-72B3M

Co ciekawe, wszystkie maszyny zostały wyposażone klatki antydronowe, zaawansowany kamuflaż i systemy walki radio-elektronicznej. Oznacza to, że Rosjanie poważnie przygotowują się do realizacji nowych planów i mają świadomość, że USA i kraje NATO mogą pomóc Ukrainie, wysyłając swój najnowszy sprzęt, który może generować dodatkowe problemy, a to nie wchodzi w grę na Kremlu.

Czołgi podstawowe w najnowszej, zmodyfikowanej wersji T-80BVM, zostały wprowadzone do służby w 2018 roku. Charakteryzują się one wzmocnioną ochroną dynamiczną, znacznie zwiększającą bezpieczeństwo załogi, a dodatkowo wyposażone są w klatkę zabezpieczającą przed atakami dronów-kamikadze.