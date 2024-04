Jak wygląda silnik okrętu wojennego? Ujawniono zdjęcia napędu "Miecznika"

PGZ Stocznia Wojenna poinformowała o zakończeniu prób fabrycznych silnika MTU 20V8000 M71 przeznaczonego na pierwszą z trzech fregat Miecznik. Zostały zrealizowane na stanowisku testowym Rolls-Royce Solutions Friedrichshafen, pod nadzorem przedstawicieli Towarzystwa Klasyfikacyjnego Lloyd’s Register, nadzoru wojskowego oraz pracowników PGZ Stoczni Wojennej.

Wszystkie testy zakończyły się podpisaniem protokołu FAT, który jest dowodem, że wszystkie parametry techniczne i funkcjonalności silnika odpowiadają wymaganiom postawionym przez Marynarkę Wojenną RP i zamawiającą go PGZ Stocznię Wojenną. Zgodnie z harmonogramem, cały cykl prób fabrycznych wszystkich silników napędu głównego oraz silników do agregatów prądotwórczych zakończy się w maju. Pierwsze silniki trafią do okrętu ORP Wicher.

