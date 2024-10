Ogromne wymagania amerykańskiej armii i ogromne zarobki

Praca w magazynach amerykańskiej armii w Powidzu jest niezwykle wymagająca. Kandydat potrzebuje nie tylko odpowiednich kwalifikacji i sprawności fizycznej, ale także wiedzy o amerykańskim sprzęcie wojskowym oraz poświadczenia dochowania tajemnicy wojskowej. To wszystko sprawia, że widełki płacowe wahają się tu między 74 a 96 tysięcy dolarów w skali roku.

Praca niesie za sobą także wielką odpowiedzialność. Polega de facto na utrzymaniu w sprawności bojowej sprzętu, który w momencie zagrożenia może zostać użyty do obrony Polski. Składnica podlega 405. Brygadzie Wsparcia Polowego US Army i stanowi element systemu APS-2 (Army Prepositioned Stock-2) czyli całej sieci magazynów armii USA w Europie. Dzięki nim Amerykanie mają dostęp do swojego sprzętu w państwach sojuszniczych. W przypadku ataku na ich terenie mogą więc tylko przetransportować żołnierzy, którzy pobiorą broń z magazynów.

Dzięki składnicy w Powidzu w obliczu ataku Rosji na nasze terytorium, Wojsko Polskie od razu mogą wesprzeć siły amerykańskie i to w bardzo dużej sile. Składowisko w Powidzu przechowuje uzbrojenie dla całej amerykańskiej brygady pancernej. Jest to m.in. ponad 80 najnowszych czołgów M1 Abrams w wersji SEP v3, około 18 armatohaubic samobieżnych M109 i około 130 wozów bojowych M2 Bradley.

Zdjęcie Dostawa czołgów M1 Abrams SEP v3 do Powidza / @405thAFSB / Twitter

Praca w amerykańskiej bazie w Polsce ze szczególnym wymogiem

Niemniej, mimo że mówimy o pracy na terenie Polski, praca specjalisty składnicy APS-2 w Powidzu wymaga amerykańskiego obywatelstwa i paszportu. US Army wymaga tego od każdego cywilnego pracownika. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że nawet znajdując się na terenie innego państwa, mówimy o obiekcie podlegającym pod władze USA.

Przy tym wspomniany obywatel musi mieć już doświadczenie z amerykańską armią, jako np. weteran lub dotychczas cywilny pracownik. Sam kontrakt obejmuje 24 miesiące i nie pozwala na ewentualne przeniesienie rodziny. Nawet więc dla wielu Amerykanów to praca trudna do zdobycia.