Już są w Ukrainie. To ich bardzo obawia się Rosja

Ukraina od połowy 2023 roku używa do ochrony miast rewelacyjnych systemów MIM-23 Hawk, które zostały dostarczone bezpośrednio z krajów NATO , w tym Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Nieoficjalnie mówi się o działających na Ukrainie kilkudziesięciu zestawach tej broni. Niebawem sytuacja odmieni się na lepsze, a to ze względu na najnowsze informacje z USA.

Otóż w jednym z pakietów pomocy dla Ukrainy znalazły się kolejne zestawy Hawk , wraz z dedykowanymi do nich pociskami. To wspaniała wiadomość dla ludności cywilnej, która będzie mogła poczuć się bezpieczniej. Systemy te są bardzo skuteczne wobec rosyjskich pocisków manewrujących czy dronów kamikadze.

Co ciekawe, niedawno amerykańskie władze federalne dały zielone światło dla zakupu usług wsparcia eksploatacji, a także integracji systemu MIM-23 Hawk z urządzeniami łączności dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Oznacza to, że Kijów ma teraz dostęp do części zamiennych do tych systemów i ciągłe wsparcie Pentagonu. Dzięki czemu ta broń staje się jedną z najpopularniej używanych u naszego sąsiada.