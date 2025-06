Kolejnym priorytetem dla nowego Prezydenta Polski jest powiększenie liczby przeszkolonych rezerwistów do miliona. Aby osiągnąć ten cel, Nawrocki proponuje wprowadzenie zachęt, takich jak wynagrodzenie za gotowość na wzór Wojsk Obrony Terytorialnej , premie podatkowe dla pracodawców oraz konkurencyjne uposażenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.

Tego rodzaju mechanizmy miałyby zwiększyć zaangażowanie obywateli w obronność kraju. Już teraz nie brakuje chętnych do wstąpienia w szeregi armii , ale z Nawrockim jako prezydentem, sytuacja może się jeszcze polepszyć.

W kwestii finansowania, Nawrocki zapowiedział podniesienie budżetu na obronność do 5 proc. PKB. Proponuje również uzupełnianie budżetu środkami pozabudżetowymi z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych RP w wysokości co najmniej 50 miliardów złotych rocznie, co pozwoliłoby osiągnąć budżet obronny przekraczający 200 miliardów złotych w 2026 roku.