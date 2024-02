Zmienia się pora roku, zmieniają się tortury

Jak? Wodą z armatki wodnej, co przy tak niskich temperaturach musi kończyć się odmrożeniami i poważnymi chorobami. Co więcej, były osadzony przekonuje, że wiosna wcale nie przynosi otuchy, ale kolejne tortury w postaci chmary much i kąsających komarów, a zasady się nie zmieniają - poruszy się jedna osoba, wszyscy więźniowie są polewani wodą, co przyciąga jeszcze więcej owadów.



To jednak nie wszystko, bo jak wiemy z opisów więźniów przebywających w tej, a także innych rosyjskich koloniach "polarnych", na porządku dzienny są też bicie, poniżanie, groźby gwałtów, rażenie prądem, przetrzymywanie w zimnej celi nago lub w mokrym ubraniu czy zamykanie w małej żelaznej skrzyni w pozycji embrionalnej wymuszającej załatwianie potrzeb fizjologicznych pod siebie.



Gdy tylko przekroczysz próg, dadzą ci znać, że przebywasz w czyśćcu, gdzie nie masz żadnych praw i nie ma się do kogo poskarżyć mówił ukraiński filmowiec Ołeh Sencow, który spędził pięć lat w innym łagrze w obwodzie Jamalsko-Nienieckim.

Kolonie karne w Rosji. Dlaczego nadal istnieją

Rosja do tej pory stosuje kolonie karne, gdzie więźniowie przymuszani są do pracy. Co prawda odpłatnej, ale po zaniżonych stawkach. Panujące tam warunki są często bardzo złe. Jest tam zimno, brudno, a osadzeni często przebywają w nieodpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.

Kolonie karne w Rosji podzielone są na cztery typy, które różnią się uciążliwością rygoru. Najłagodniejsze to tak zwane kolonie-osady, gdzie osadzeni mogą dosyć swobodnie przemieszczać się po terytorium i nawet spotykać z rodziną. Wybrane zakłady mają jednak zaostrzone zasady i tam obowiązuje wiele restrykcji.



Większość zakładów stworzono w czasach stalinowskich i choć kilkukrotnie podejmowano próby związane z wprowadzeniem zmian w koloniach, niewiele z tego wyszło. Co jakiś czas pojawiają się nowe raporty związane z naruszaniem praw człowieka w tych miejscach. Dotyczy to również tortur i działań służby więziennej.



Szacuje się, że Rosja ma jeden z najwyższych wskaźników więźniów przypadających na liczbę mieszkańców na całym świecie. Obecnie w więzieniach przebywa tam kilkaset tysięcy osób. Ponadto w styczniu 2024 r. Kreml zdecydował, że wybuduje nawet 24 nowe kolonie karne na okupowanych terenach Ukrainy. Kolonie karne w Rosji nadal istnieją, bo jest to jeden ze sposobów na kontrolowanie społeczeństwa. Często osadza się tam więźniów politycznych i jest to znak Kremla ostrzegający innych obywateli przed ewentualnymi konsekwencjami sprzeciwu wobec władzy.