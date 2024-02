Rosyjski BMP-1 dosłownie wyparował po tym ataku. A będą ich tysiące!

Ukraina ze wsparciem koalicji brytyjsko-łotewskiej

I Rosjanie muszą być przygotowani, że takich ataków będzie dużo więcej. Na początku stycznia ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że do końca 2024 roku do Sił Zbrojnych Ukrainy trafić ma aż milion dronów. Oznacza to, że codziennie linie produkcyjne w całym kraju powinno opuszczać ok. 2732 jednostek - zadanie niemal niemożliwe do wykonania, ale Kijów coraz mocniej stawia na lokalne wytwarzanie broni, co ma być przy okazji "motorem ożywienia gospodarczego".

Dziś dowiadujemy się zaś, że Ukraina wciąż może też liczyć na wsparcie sojuszników. Na oficjalnej stronie brytyjskiego Ministerstwa Obrony czytamy bowiem o "koalicji dronów" pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Łotwy, która zobowiązuje się znacznie zwiększyć skalę dostaw dronów FPV do Ukrainy, przekazując wyposażenie o łącznej wartości 250 mln dolarów.