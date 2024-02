Polski dron zniszczył rosyjski radar Kasta-2E2

Ukraińcy informują, że radar Kasta-2E2 udało się zniszczyć za pomocą zaledwie jednego drona. Jest to mobilny system obserwacyjny średniego zasięgu. Można go przemieścić w dowolne miejsce i stamtąd zacząć detekcję. Pomimo tego faktu, zwykle jest instalowany przez Rosjan w jednym miejscu i dlatego jest tak łatwym celem. Kasta-2E2 oferuje możliwość wykrywania celów powietrznych na dystansie do 150 km i pułapie do 6 km.

Dron Warmate został zaprojektowany i zbudowany wspólnie przez polską firmę WB Electronics i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Urządzenia te należą do kategorii amunicji krążącej. Dron ma 1,6 metra rozpiętości skrzydeł, nieco ponad metr długości, a jego waga to blisko 6 kg. Bezzałogowiec może przebywać w powietrzu przez 60 minut, oferuje zasięg na poziomie 30 km, prędkość przelotu do 80 km/h i może odbywać loty na wysokości od 150 do 300 metrów.