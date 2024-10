Na targach zbrojeniowych KADEX w Korei Południowej podpisano dzisiaj umowę między polskim WB Group, a koreańską agencją zamówień obronnych zwaną DAPA. Obejmuje ona dostawy dronów kamikaze Warmate 3. Według doniesień z końcówki września przedmiotem umowy ma być aż 200 dronów Warmate 3 o łącznej wartości minimum 100 mln złotych, a w przyszłości spodziewane jest rozszerzenie zamówienia o kolejne setki egzemplarzy. Umowa negocjowana była podczas targów MSPO w Kielcach.

Reklama

Jest to pierwszy przypadek w historii, gdy polska broń kupowana jest przez armię Korei Południowej, który jednocześnie pokazuje, że sprzęt polskiej produkcji zdobywa międzynarodowe uznanie m.in. dzięki bardzo pozytywnymi opiniami z wykorzystania przez armię ukraińską.

Warmate doskonale sprawdził się w walce

Amunicja krążąca Warmate to, obok przenośnej wyrzutni pocisków przeciwlotniczych Piorun, zdecydowanie jeden z największych hitów polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ukraińcy korzystają z nich już od 2018 roku i oceniają je bardzo dobrze, gdyż od rozpoczęcia pełnoskalowego konfliktu z Rosją Warmate’y pokazały swoją wysoką wartość na polu walki niszcząc m.in. rosyjskie radary i sprzęt przeciwlotniczy.

Ich szczególną zaletą jest zastosowanie bardzo dobrego systemu łączności wykorzystującego tzw. frequency hopping, czyli “skakanie" sygnału po różnych częstotliwościach, który sprawia, że Rosjanom niezwykle trudno jest je zagłuszyć. Są to jedne z niewielu dronów, które zdolne są do lotów w warunkach silnego działania zagłuszarek. Dodatkowo polska amunicja krążąca jest bardzo celna.

Czym charakteryzują się drony Warmate?

Warmate to seria bezzałogowych statków powietrznych, przeznaczonych do niszczenia celów żywych i opancerzonych. Stworzona jest w konstrukcji górnopłata. Stanowią dobre uzupełnienie kierowanych pocisków przeciwpancernych, mogące atakować wroga nawet z dużej odległości, gdyż zasięg pierwszej wersji wynosi aż 40 kilometrów.

Warmate 3 jest najnowszą wersją drona, która zdolna jest m.in. do operowania w roju, może atakować pionowo i z lotu szybującego. Posiada także usprawnioną elektronikę, cichszy napęd oraz większą długotrwałość lotu.

Obok Polski, Ukrainy i Korei Południowej drony Warmate zakupiły także Turcja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Warmate charakteryzuje się łatwością w obsłudze i z racji na niewielką wagę może być przenoszony w plecaku żołnierza. Jego przygotowanie do lotu zajmuje zaledwie 5 minut.

Warmate posiada napęd elektryczny oraz kamerę do obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy. Operator może komfortowo z ukrycia obserwować pole walki i zidentyfikować kluczowe cele, zanim skieruje drona do ataku. Warmate posiada wymienne głowice bojowe zdolne do zwalczania szerokiego spektrum celów, istnieje także wersja rozpoznawcza.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!