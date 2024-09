Polskie drony kamikadze Warmate

Warmate to seria bezzałogowych statków powietrznych, przeznaczonych do niszczenia celów żywych i opancerzonych. Stworzona jest w konstrukcji górnopłatu. To dobre uzupełnienie kierowanych pocisków przeciwpancernych, mogące atakować wroga nawet z dużej odległości.

Obecnie wykorzystywaną wersją drona jest Warmate 1. Obok Polski i Ukrainy zakupiły je także Turcja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Warmate 1 charakteryzuje się łatwością w obsłudze i może być przenoszony w plecaku żołnierza. Jego przygotowanie do lotu zajmuje tylko 5 minut.

Warmate 1 posiada cichy napęd elektryczny oraz kamerę do obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy. Operator może komfortowo z ukrycia obserwować pole walki i zidentyfikować kluczowe cele, zanim skieruje drona do ataku. Warmate 1 posiada wymienne głowice bojowe.

Zdjęcie Dron Warmate / VoidWanderer / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne drona Warmate 1:

Długość: 1,1 m

Rozpiętość skrzydeł: 1,6 m

Masa całkowita: 5,3 kg

Masa głowicy bojowej: 1,5 kg

Prędkość maksymalna podczas ataku: 150 km\h

Pułap: 300 m

Zasięg lotu: 30 km

Maksymalny czas lotu: 1 godzina

Polacy tworzą drony sięgające Moskwy

Warmate 1 od lat przechodzi istotne modyfikacje. Chociażby z czasem wprowadzono do niego możliwość autonomicznego współdziałania w inteligentnym roju kilku dronów. Mogą więc dosłownie zalać niespodziewającego się wroga szybkim i precyzyjnym atakiem.

WB Electronics rozwija także inne drony kamikadze, które mają potencjał wzmocnić siły zbrojne przyszłości. Jednym z najciekawszych jest Warmate 50, zaprezentowany na tegorocznych targach MSPO w Kielcach. To projekt drona o głowicy bojowej ważącej aż 50 kilogramów, posiadający zasięg lotu aż 1000 kilometrów. Mógłby więc dotrzeć do Moskwy. W przyszłości może być ważnym elementem uzbrojenia dalekiego zasięgu w Wojsku Polskim.