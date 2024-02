Rosyjskie ładunki nuklearne w kosmosie? „Zagrożenie narodowe”

Rosyjskie zagrożenie w kosmosie jeszcze nie tak groźne

Należy jednak wyjaśnić, że to "zagrożenie" nie jest czymś, co stanowi dziś realne niebezpieczeństwo. Rosja nie umieściła broni nuklearnej na orbicie ziemskiej i nic nie wskazuje, że ma się jej to udać. Reporterka Erin Blanco na łamach Politico wyjawiła zapewnienia z wywiadu USA, że według dostępnych informacji jest to coś, co wywiad zna od przynajmniej roku a priorytet podjęcia kluczowych kroków rozłożono na "znacznie dłuższy czas".



Rewelacja polega na tym, że Rosjanie mieli zintensyfikować prace nad nuklearną bronią antysatelitarną, ale nie wiadomo, na jakim są etapie. Naturalnie jednak każdy ruch przy opracowywaniu takiego arsenału wzbudzi zainteresowanie, nawet jeśli jest jeszcze w powijakach. Szczególnie że łamałoby postanowienia Traktatu o przestrzeni kosmicznej z 1967 o nieumieszczaniu broni nuklearnej na orbicie.

Rosjanie pracują od bronią antysatelitarną

Po opublikowaniu przez Jima Turnera wiadomości o posiadaniu informacji nt. nowego "zagrożenia", część danych wyjawiono sojusznikom USA, jak Kanada czy Wielka Brytania. Rosja oficjalnie zdementowała te doniesienia. De facto dotąd wiele z nich pozostaje niewiadomych, gdyż informacje, jakie krążą publicznie, mają stanowić naprawdę niewielki wycinek całej sprawy. Portal The War Zone przypomniał jednak, że już wcześniej amerykańscy wojskowi ostrzegali, że zarówno Rosja, jak i Chiny prowadzą aktywne prace nad systemami, które uczynią z kosmosu kolejne pole bitwy.

Zdjęcie W ciągu ostatnich lat Rosjanie zintensyfikowali prace nad konwencjonalną bronią antysatelitarną. Szczytowym osiągnięciem było zniszczenie starego satelity KOSMOS 1408 za pomocą antysatelitarnego pocisku / @SzabBen004 / Twitter

- To sprawa najwyższej wagi. [...] Nie wiem, czy powiedziałbym, że istnieje nowa kategoria [rosyjskich i chińskich zdolności satelitarnych - przypis red.]. Widzimy ciągły rozwój i operacjonalizację systemów, które widzieliśmy podczas wcześniejszych testów, jeśli w ogóle możemy je nazwać testami - wypowiedź szefa operacji kosmicznych US Space Force gen. Chance’a Saltzmana podczas sympozjum Air & Space Forces Association's 2024 Warfare, przytoczona przez The War Zone w kontekście nowego "rosyjskiego zagrożenia".