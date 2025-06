Do sieci trafiły liczne nagrania, pokazujące zarówno przelot irańskich pocisków balistycznych, jak i odpowiedź obrony powietrznej. Możemy zauważyć m.in. użycie do obrony systemów średniego zasięgu Patriot. Katarskie Ministerstwo Obrony stwierdziło, że to ich zasoby zestrzeliły wszystkie pociski, które zagrażały bazie Al Ude id . Jak wskazuje analityk obronności Colby Badhwar, armia Kataru posiada 11 baterii Patriotów.

Z pierwszej obecnie stosowane są najliczniej PAC-2 GEM-T/C, wywodzące się jeszcze z pocisków powstałych w latach 90. wykorzystywane do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych i pocisków manewrujących. Są standardowymi pociskami z głowicami zbliżeniowymi o masie około 84 kilogramów, które detonują ładunek tuż przy celu. Mają zasięg około 160 kilometrów i mogą niszczyć cele na pułapie do 32 kilometrów . Do naprowadzania wykorzystują metodę TVM (Track-Via-Missile). Po naprowadzeniu na cel pocisk pasywnie namierza cel, gdy jest on oświetlany przez naziemny radar.

PAC-3 to natomiast nowocześniejsze efektory, które posiadają naprowadzanie aktywne. Wykorzystują technikę bezpośredniego trafienia w cel, co wywołuje na tyle dużą siłę kinetyczną, aby go rozerwać. Mają przy tym zasięg około 45 kilometrów i do pułapu 20 kilometrów przy przechwytywaniu pocisku balistycznego. PAC-3 są przystosowane specjalnie do niszczenia pocisków balistycznych i manewrujących, mogąc stanowić ostatnią linię obrony. Warto dodać, że obecnie stosowana jest najnowsza odmiana PAC-3 o oznaczeniu MSE ( Missile Segment Enhancement) i to ten pocisk został użyty do obrony bazy Al Udeid. Posiada powiększony napęd, wzmacniacz oraz inne ulepszenia w naprowadzaniu, strukturze i oprogramowaniu. Przy przechwytywaniu pocisku balistycznego PAC-3 MSE ma zasięg do 60 kilometrów i pułapu do 36 kilometrów.