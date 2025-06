Bombowce stealth B-2. To one poleciały nad Iran

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że amerykańskie lotnictwo przeprowadziło atak na trzy irańskie ośrodki nuklearne: Fordo, Natanz i Esfahan. Choć Biały Dom nie podał szczegółów operacji, jedno jest pewne - to bombowce B-2 Spirit, jedyne zdolne do przenoszenia 15-tonowych bomb penetrujących "bunker buster", ruszyły z amerykańskich baz w kierunku Iranu.

Northrop Grumman B-2 Spirit to prawdziwy duch w powietrzu. Ten strategiczny bombowiec dalekiego zasięgu, zaprojektowany z myślą o niewykrywalności przez radary, to znana broń amerykańskiego lotnictwa. Wyróżnia go charakterystyczna sylwetka latającego skrzydła, brak usterzenia pionowego oraz powłoka pochłaniająca fale radarowe. To właśnie dzięki niej B-2 jest trudny do wykrycia nawet przez zaawansowane systemy obrony powietrznej.