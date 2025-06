Zamach na prezydenta Zełenskiego. Akcja polskich służb

Jak podał Maliuk do zamachu na terytorium lotniska w Rzeszowie miał zostać wykorzystany dron FPV lub karabin snajperski. SBU udaremniła go we współpracy z polską Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak wskazał Maliuk, w operacji miał zostać do wykorzystany "uśpiony agent" - emerytowany polski wojskowy, który został zwerbowany przez rosyjskie służby dekady temu.

Rzecznik MSWiA Jerzy Dobrzyński przypomniał, że udaremnienie zamachu miało miejsce w kwietniu 2024 roku. 17 kwietnia 2024 roku ABW zatrzymało Pawła K., podejrzanego o zgłoszenie gotowości do współpracy z rosyjskim wywiadem wojskowym o rosyjskim akronimie GRU. Do jego zadań miało należeć m.in. zebranie informacji na temat Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, co miało pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby ewentualnego zamachu na życie prezydenta Ukrainy. 20 maja 2025 roku złożono w jego sprawie akt oskarżenia.

Rozwiń

Jak podał Maliuk udaremniony został także inny zamach na Zełenskiego, w którym brało udział dwóch byłych funkcjonariuszy Państwowej Administracji Bezpieczeństwa (służba ochrony prezydenta Ukrainy - przypis red.]. Ci mieli zostać zwerbowany przez Oddział Piąty FSB.

GRU, FSB i SVR. Oto główne służby specjalne Rosji

Podlegające Ministerstwu Obrony GRU (Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije - Główny Zarząd Wywiadowczy) jest głównym rosyjskim wywiadem wojskowym. Teoretycznie ten skrót jest dziś niepoprawny, gdyż wywiad wojskowy Rosji od 2010 roku ma nazwę Główny Zarząd Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Niemniej dawny skrótowiec pozostaje używany przez oficjele na całym świecie do dziś.

GRU podlega bezpośrednio szefowi sztabu generalnego i ministrowi obrony Federacji Rosyjskiej. Odpowiada za wszystkie poziomy wywiadu wojskowego. Posiada 15 departamentów (11 odnoszących się do rodzajów misji i 4 do regionów działania). GRU oprócz pozyskiwania danych wywiadowczych, zajmuje się także dywersją i działaniami dywersyjnymi wobec innych państw w zakresie m.in. zabójstw, sabotażu czy cyberprzestępczości. Dowodzi również rosyjskim Spetsnazem, jednostką sił specjalnych, która koncentruje się na prowadzeniu rozpoznania terenowego i rajdów

Żołnierze Specnaz Ministerstwo Obrony Rosji Wikimedia Commons

FSB (Federalnaja Sluzhba Bezopasnosti - Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej) jest główną rosyjską agencją bezpieczeństwa wewnętrznego, której zadaniem jest kontrwywiad, zadbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne czy walka z terroryzmem. Podlega bezpośrednio prezydentowi Federacji Rosyjskiej. Chociaż rola FSB koncentruje się głównie na bezpieczeństwie wewnętrznym, prowadzi ona nadzór i monitorowanie "bliskiej zagranicy" tj. niezależnych republik byłego Związku Radzieckiego.

Wspomniany Oddział Piąty FSB ma za zadanie prowadzić operacje wobec i na terenie byłych republik ZSRR. To właśnie dane zebrane przez ten oddział miały wpłynąć na decyzję Władimira Putina o pełnoskalowaym ataku na Ukrainę. To właśnie ona ma prowadzić listę osób do zlikwidowania w strukturach ukraińskich władz. Co ciekawe w czerwcu 2024 roku wieloletni szef Oddziału Piątego FSB, Siergiej Beseda, został zwolniony ze służby.

SVR (Służba Wnieszniej Razwiedki Rassijskoj Fiedieracii Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskie) to podlegająca prezydentowi Rosji agencja wywiadu, odpowiedzialna za zbieranie danych z innych państw na całym świecie. Od GRU różni ją to, że zamiast zbierania danych wojskowych, skupia się na wywiadzie cywilnym, zwłaszcza politycznym.

SVR zajmuje się różnymi aspektami gromadzenia danych wywiadowczych, tajnymi operacjami i dywersją zagraniczną. Odgrywa również kluczową rolę w kształtowaniu rosyjskiej polityki zagranicznej.

Przełom w sprawie zmian w prawach pasażerów linii lotniczych Polsat News Polsat News