Chiny mają innowacyjną broń laserową. Mieści się w walizce

Chińscy naukowcy opracowali nowatorski przenośny laser światłowodowy o mocy przeszło 2 kilowatów, zdolny do działania w ekstremalnych temperaturach, od arktycznych mrozów po saharyjskie upały. Nowa konstrukcja została zaprezentowana przez zespół z Narodowego Uniwersytetu Technologii Obronnych pod kierownictwem prof. Chena Jinbao i opisana w lipcowym wydaniu chińskiego czasopisma Higher Power Laser and Particle Beams.

Według badaczy laser może niezawodnie działać w temperaturach od -50°C do +50°C, co oznacza, że można go używać praktycznie wszędzie, od stref podbiegunowych po pustynie. Co więcej, tradycyjne lasery o tej mocy wymagają dużych kontenerów z klimatyzatorami i agregatami chłodniczymi, by zapobiec przegrzewaniu lub zamarzaniu, tymczasem nowy chiński projekt eliminuje tę potrzebę, co znacząco zwiększa mobilność i zastosowanie systemu.