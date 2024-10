Komu skuter z działkiem? Nietypowa Vespa na sprzedaż

Vespa TAP (Troupes Aéro Portées) to naprawdę osobliwa konstrukcja, która wyróżniała się instalacją działa bezodrzutowego M20 kal. 75 mm. To lekkie działo przeciwpancerne, używane jeszcze podczas II wojny światowej, które mogło przebijać pancerze o grubości do 100 mm z odległości ponad 6 km. Skuter używany był teoretycznie tylko do przewożenia broni i jej trójnożnego statywu, na samym pojeździe nie zamontowano żadnych przyrządów celowniczych, ale w sytuacji awaryjnej możliwe było oddanie strzału bezpośrednio ze skutera.

Co więcej, Vespa TAP została zaprojektowana tak, aby można było ją zrzucić na pole bitwy za pomocą spadochronu - pod osłoną belek z sianem - w pełni zmontowaną i gotową do akcji. Silnik o pojemności 150 cm³ zapewniał wystarczającą moc, by przewozić dwóch żołnierzy oraz sprzęt wojskowy, w tym działko i amunicję (skuter rozpędzał się do 64 km/h). Dodatkowo, rama została wzmocniona, a przełożenia biegów obniżone, co umożliwiało jazdę w trudnych warunkach terenowych.

Sprawdzony w akcji

Ironią losu jest fakt, że Vespa TAP nigdy nie została użyta na polach bitwy w Wietnamie, Laosie i Kambodży. Zanim model przeszedł wszystkie testy i spełnił wymagania francuskiej armii, Francuzi zostali wyparci z Indochin po klęsce pod Dien Bien Phu. Jednak TAP sprawdziła się w innej roli - była używana podczas wojny o niepodległość Algierii, gdzie odegrała istotną rolę jako wsparcie piechoty.