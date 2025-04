Nowy system mostów został zaprojektowany z myślą o wspomaganiu przejazdu takich pojazdów jak czołgi przez uszkodzoną lub zniszczoną infrastrukturę w warunkach wojennych. Jak poinformowało DAPA, system ten jest wynikiem zastosowania krajowych materiałów stalowych oraz zaawansowanych technologii inżynierii cywilnej. Nowy most taktyczny ma pozwolić na znaczne skrócenie czasu wdrożenia oraz zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą o 60-70 proc. Dodatkowo, system ten wspiera 15 proc. wyższą nośność, co pozwala na obsługę szerszego zakresu pojazdów bojowych.

Most taktyczny drugiej generacji to połączenie koreańskiej nauki o materiałach oraz wiedzy w zakresie infrastruktury cywilnej

Wykorzystanie atrap myśliwców w wojnie to nie nowość, podobne rozwiązania stosuje choćby Ukraina, która rozstawia imitacje radzieckich i zachodnich samolotów, by zmusić wroga do marnowania kosztownych rakiet na tanie cele. Rozwiązanie od WooriByul idzie jednak krok dalej, oferując wysoką dokładność wizualną i szybkie rozmieszczenie, co znacząco podnosi skuteczność stosowania w warunkach bojowych.