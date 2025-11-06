MON przeszkoli Polaków. Zapisy na szkolenia wojskowe w mObywatelu

22 listopada rusza pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości". Jest on skierowany jest do wszystkich chętnych polskich obywateli. Na szkolenia wojskowe można zapisać się w aplikacji mObywatel już teraz.

22 listopada ruszają szkolenia wojskowe dla Polaków - zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Spis treści:

  1. Gdzie będą szkolenia wojskowe?
  2. Jak się zapisać na szkolenie wojskowe "wGotowości"?

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w czwartek zapowiedział pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości", które ruszą 22 listopada.
Ma się on składać się z kilku modułów i dotyczyć "wszystkich obywateli polskich, którzy będą chcieli z tego skorzystać". Zarówno najmłodszych - dzieci, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracowników i firm w formie szkoleń indywidualnych i grupowych a także seniorów.

Gdzie będą szkolenia wojskowe?

Na ten moment program ma być realizowany przez 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej z udziałem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Bezpieczeństwo Polski zależy od silnej armii, silnych sojuszy i siły nas samych, siły naszego społeczeństwa. Wiedza, informacja, umiejętność zachowania się, odczytania sygnałów, znaków, alarmów, miejsc ukrycia jest bardzo potrzebne. To często jest działanie pozamilitarne, ale budujące obronę narodową, odporność społeczną - podkreślił.

Jak się zapisać na szkolenie wojskowe "wGotowości"?

Szef MON przekazał, że program powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości" przygotowywany był od 6 miesięcy. Zgłoszenia na szkolenie można będzie dokonywać poprzez aplikację mObywatel. Zapisy ruszyły już dzisiaj, a samo zapisanie się jeż bardzo proste.
Jeśli chcemy wybrać się na szkolenie indywidualne, wchodzimy do mObywatel > Usługi > Szkolenia Obronne

Tam wybieramy szkolenie indywidualne (można też wybrać szkolenie grupowe albo szkolenie dla kandydatów na żołnierzy i żołnierzy rezerwy). Tak wybór akceptujemy przyciskiem "Zgłoś się".

Ekran telefonu z aplikacją dotyczącą szkoleń obronnych, zawierającą trzy opcje do wyboru: indywidualne szkolenia obronne dla każdego obywatela, grupowe szkolenia obronne dla przedsiębiorców i instytucji oraz szkolenia wojskowe dla kandydatów na żołnier...
Panel zgłoszenia w mObywatelu.INTERIA.PL

- W listopadzie i grudniu w szkoleniach wojskowych weźmie udział około 100 tys. osób; w 2026 zamierzamy przeszkolić około 400 tys. osób - wyliczył z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk. Podkreślił, że chodzi o szkolenia zarówno indywidualne, jak i w grupie, w ramach "Edukacji z wojskiem", w ramach szkoleń rezerwy oraz dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej.
Co ważne - szkolenia odbywają się w weekendy i trwają około 8 godzin. Po takim szkoleniu każdy uczestnik dostanie certyfikat jego ukończenia.

