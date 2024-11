Może wykrywać nawet 500 celów jednocześnie. USA go przetestowały

Cerberus XL C-UAS to system, który wyróżnia się zdolnością do szybkiego wykrywania i śledzenia dronów, a także neutralizowania zagrożeń na odległość nawet 3 kilometrów. Łączy w sobie różnorodne technologie, w tym obrazy termalne i wizualne, radary 3D oraz wykrywanie fal radiowych (RF), dzięki czemu może wykrywać i śledzić do 500 celów jednocześnie, zapewniając wysoką skuteczność w ekstremalnych warunkach - zarówno w powietrzu, jak i na ziemi czy morzu.

Jest to istotne narzędzie zapewnienia ochrony w takich obszarach jak bazy wojskowe, lotniska, porty morskie, granice państwowe oraz obiekty krytycznej infrastruktury. Jak zapewnia firma Teledyne FLIR, odpowiedzialna za rozwijanie systemu, Cerberus XL C-UAS obejmuje cały cykl przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów: wykrywanie, śledzenie, identyfikowanie i neutralizowanie.

Cerberus XL C-UAS w Ukrainie

Platforma jest też zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z systemami przeciwdziałania opartymi na efektorach kinetycznych, a zaawansowane czujniki wykorzystujące sztuczną inteligencję poprawiają dokładność identyfikacji celów. W ubiegłym roku Teledyne FLIR Defense podpisała kontrakt o wartości 31 milionów dolarów z firmą Kongsberg Defence & Aerospace, aby dostarczyć system Cerberus XL C-UAS ukraińskim siłom zbrojnym. Zgodnie z raportami, system okazał się skuteczny w operacjach wojskowych, stanowiąc ważny element obrony przed dronami w regionie.