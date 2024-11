Pierwsze czołgi K2 w Braniewie

Dostawa pierwszych czołgów K2 Black Panther na teren Braniewa to historyczny moment dla 9. Braniewskiej Brygady Pancernej. Żołnierze tej jednostki stoją na pierwszej linii obrony w przypadku potencjalnego ataku Rosji z terenów Obwodu królewieckiego. Od miejsca bazy w Braniewie do polskiej granicy z rosyjską enklawą jest około ośmiu kilometrów.

Do tej pory czołgiści w Braniewie mieli na swoim wyposażeniu czołgi PT-91 Twardy, czyli polskie modernizacje poradzieckich T-72. Dostawy czołgów K2 są ważne jednakowo jako element modernizacji, ale także wypełnienie luki po przekazaniu 60 Twardych Ukrainie. Pierwsze załogi nowych czołgów są już po przeszkoleniu.

Koreańskie czołgi w polskiej armii

Według dostępnych informacji do Braniewa dostarczono właśnie 9 czołgów K2 Black Panther, z czego 7 rozpocznie modernizacje jednostki, wchodząc na wyposażenie 1. batalionu czołgów. Pozostałe dwa czołgi mają wejść na wyposażenie innej jednostki, najprawdopodobniej 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej - tam, gdzie do tej pory trafiały czołgi K2. Warto dodać, że czołgi K2 były także dostarczane do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Czołgi K2 Black Panther mają przezbroić siły pancerne 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Do tej pory zamówiono 180 tych maszyn w ramach umowy wykonawczej pomiędzy Agencją Uzbrojenia a z ich producentem - południowokoreańską firmą Hyundai Rotem w sierpniu 2022 roku. Dziś na terenie Polski znajduje się 71 czołgów K2 Black Panther, z czego 9 dotarło do jeszcze 13 listopada. Do końca roku przewidziana jest dostawa jeszcze 13 sztuk.

Modernizacja sił pancernych w Polsce

Czołgi K2 są jednym z elementów ogromnego procesu ulepszania polskich wojsk pancernych. Obok nich ich częścią są także nowe czołgi M1 Abrams, które wchodzą na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Warto dodać, że na ten moment negocjowana jest druga umowa wykonawcza na kolejne 180 czołgów K2 Black Panther i 81 wozów zabezpieczenia technicznego. Część kolejnych czołgów ma być już od początku produkowana w spolonizowanej wersji z oznaczeniem K2PL, która jest docelową konfiguracją wszystkich czołgów K2 w Wojsku Polskim. Pierwsze czołgi są dostarczane w wersji GF (Gap Filler). W nowej umowie mają zostać zawarte także szczegóły ustanowienia produkcji tych czołgów w Polsce, jak i prawdopodobnie dokładne wyposażenie wersji K2PL.

Wojsko Polskie podaje, że K2PL ma posiadać m.in. wzmocnienie opancerzenia, doposażenie w system obserwacji dookólnej oraz aktywny system ochrony pojazdów ASOP, oraz karabin 12,7 mm WKM. Polonizacja K2 ma zakładać wprowadzenie dużej części komponentów polskiej produkcji. Chociażby elementem wzmocnienia ochrony czołgów K2PL może być opracowany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia pancerz reaktywny Pangolin, stanowiący następcę podobnego pancerza ERAWA z czołgów PT-91 Twardy.