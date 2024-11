Rosja dostała prezent od Korei. Ukraina niebawem zadrży

Koreańska artyleria M1989 "Koksan" to potężna broń

Co ciekawe, systemy M1989 "Koksan" są bardzo podobne do rosyjskich 2S7 Pion, które kilka dni temu, po kilkumiesięcznej przerwie, ponownie pojawiły się na Ukrainie. Wszystko wskazuje na to, że armii Kremla udało się pozyskać części i odnowić kolejne sztuki 2S7 Pion oraz zgromadzić zapasy tej broni. Kreml miał próbować pozyskać części zamienne właśnie w Korei Północnej.

Jak wynika z raportu publikowanego przez serwis Oryx, zajmujący się dokumentowaniem strat wojennych, rosyjska armia miała stracić 31 systemów artyleryjskich 2S7 Pion, ale nieoficjalnie mówi się o nawet ponad 60. Kreml miał posiadać przed wybuchem wojny 100 sztuk tej broni. Jednak znajdowała się ona w różnym stanie.

Analitycy militarni zastanawiają się, czy Ukraińcom ponownie uda się w krótkim czasie zniszczyć większość systemów rosyjskich i północnokoreańskich. Jedno jest pewne, zapowiada się bardzo ciężki sezon zimowy dla Ukrainy, ponieważ Rosjanie stawiają na potężne bomby lotnicze i właśnie ciężką artylerię dalekiego zasięgu, by zadawać maksymalne straty Siłom Zbrojnym Ukrainy.