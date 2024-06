Największy hangar na świecie kryje tajemniczy pojazd

Wielki hangar i tajemniczy pojazd na pustyni w Chinach

Z pojawiających się od jakiegoś czasu informacji wynika, że możemy mieć tu do czynienia ze sterowcem stratosferycznym napędzanym energią słoneczną. Chińska armia od kilku lat eksperymentuje z balonami szpiegowskimi i sterowcami. Te drugie miały po II wojnie światowej być głównym środkiem cywilnego transportu powietrznego. Tak się nie stało, ale teraz powracają do łask jako pojazdy obserwacyjne i łączniki komunikacyjne pojazdów kosmicznych z centrami dowodzenia. Wielkie plany powrotu do sterowców ma chińska armia.

Oprócz nowych rakiet, pojazdów hipersonicznych i lotniskowców, w użyciu będą również takie gigantyczne maszyny. Może inwestycje w te ostatnie wynalazki mogą wydać się dziwne, ale rząd chce wykorzystać ich potencjał, ponieważ uważa, że ich możliwości są i przez dekady były niedoceniane.