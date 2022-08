Spis treści: 01 Co jest w pakiecie wartym prawie 3 mld dolarów?

02 Systemy NASAMS dla Ukrainy

03 Co jeszcze dostanie Ukraina? Vampire i drony

Ogłoszony nowy pakiet militarny ma zapewnić Ukrainie długoterminową pomoc militarną. Pomoc ta pozwoli na zakup broni i innego sprzętu wojskowego, "aby zapewnić, że będzie mogła nadal bronić się w dłuższej perspektywie". Joe Biden przekazał tę informację w dniu, w którym Ukraina świętowała swoją niepodległość.

Wiem, że ten dzień niepodległości jest słodko-gorzki dla wielu Ukraińców, ponieważ tysiące zostało zabitych lub rannych, miliony zostały wysiedlone ze swoich domów, a tak wielu innych padło ofiarą rosyjskich okrucieństw i ataków. Ale sześć miesięcy nieustannych ataków tylko wzmocniło dumę Ukraińców z siebie, ze swojego kraju i z trzydziestu jeden lat niepodległości prezydent USA, Joe Biden

Nowy pakiet realizowany jest w ramach Ukraine Security Assistance Initiative, która finansuje kontrakty na zakup broni i sprzętu wojskowego. Wcześniejsza pomoc militarna pochodząca z USA koncentrowała się na aktualnych potrzebach Ukrainy i obejmowała sprzęt, który Pentagon ma już w magazynie i który może zostać wysłany w krótkim czasie.

Co jest w pakiecie wartym prawie 3 mld dolarów?

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dronów Puma, dodatkowego wyposażenia do dronów obserwacyjnych Scan Eagle, oraz systemów antydronowych Vampire. Ponadto w przyszłości zostanie dostarczonych sześć nowoczesnych systemów rakietowych NASAMS wraz z amunicją, a także precyzyjne systemy rakietowe, 24 radary przeciwartyleryjskie i ponad 300 000 sztuk amunicji artyleryjskiej i moździerzowej. Fundusze zostaną przekazane również na odpowiednie szkolenia oraz utrzymanie i wsparcie sprzętu.

Systemy NASAMS dla Ukrainy

Jak zauważa Defence24, dostarczenie Ukrainie systemów NASAMS ma duże znaczenie, gdyż może to oznaczać "początek przezbrajania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej na systemy zgodne ze standardami NATO". U naszego wschodniego sąsiada docelowo ma być osiem zestawów NASAMS, a także kilka niemieckich systemów Iris-T SLM.

Zdjęcie Ukraina otrzyma systemy rakietowe obrony powietrznej NASAMS / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

System NASAMS to naziemny system obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. Może niszczyć myśliwce, śmigłowce, wszelkiego rodzaju drony i pociski manewrujące. Składa się z 12 wyrzutni z 6 pociskami w każdej. W skład tej broni wchodzi również system zarządzania obroną powietrzną oraz sensory - amerykańskie radary Sentinel.

NASAMS może funkcjonować jako wyrzutnia kontenerowa lub może być także montowana na pojazdach typu Humvee. Zasięg systemu rakietowego wynosi 25 km dla rakiet AMRAAM lub 40-50 km dla nowych pocisków AMRAAM-ER. Wyrzutnie mogą ponadto wystrzeliwać rakiety Sidewinder AIM-0X i Iris-T.

W najnowszym wariancie system będzie zmodernizowany o GhostEye MR (zaawansowany radar obrony powietrznej i przeciwrakietowej średniego zasięgu) oraz w nowy radar średniego zasięgu AESA w paśmie S, który bazuje na technologii GhostEye.

Co jeszcze dostanie Ukraina? Vampire i drony

Zestaw Vampire to przenośny sprzęt wojskowy, który może być montowany na większości pojazdów, które mają na to miejsce (nawet na pick-upach). Broń ta wykorzystuje amunicję kierowaną laserowo (70 mm) i może być zainstalowana przez dwóch ludzi w przeciągu zaledwie dwóch godzin przy użyciu standardowych narzędzi.

Vampire składa się z czterorurowej wyrzutni oraz z wieżyczki z czujnikami, oraz kamerami elektrooptycznymi i kamerami na podczerwień, a także z dodatkowego zasilania. Zamontowany jest tu również niezależny stabilizowany system celowniczy.

Drony RQ-20 Puma to amerykańskie bezzałogowe statki powietrzne. Służą one do nadzoru i gromadzenia danych wywiadowczych. Wyposażone są w kamerę elektrooptyczną i kamerę na podczerwień. Sprzęt może pracować w ekstremalnych warunkach pogodowych, w tym w temperaturach od -29 do 49 stopni Celsjusza. Osiąga prędkość 46 km/ i występuje w kilku wariantach. UAV znajduje się na wyposażeniu armii USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, czy Niemiec.

Drony Scan Eagle są to amerykańskie UAV-y produkowane przez firmę Boeing i Insitu, Inc. Zamontowana jest tu kamera telewizyjna wysokiej rozdzielczości oraz kamera termowizyjna. Sprzęt może przenosić także specjalne urządzenia do wykrywania chemicznych i biologicznych skażeń. Porusza się automatycznie, według wcześniej ustalonej trasy, ale także może być kierowany przez pilota. Osiąga prędkość około 130 km/h, a długotrwałość lotu to aż 20 godzin.