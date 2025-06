Critical Design Review to proces mający ocenić dojrzałość projektu pod kątem potrzebnej dokumentacji, dojrzałości konstrukcji oraz zdolności wytwarzania. Oznacza to, że GDLS ma już rozplanowany proces możliwej produkcji inicjalnej. Według najbardziej optymistycznych planów pierwsze prototypy wozu XM30 mają być gotowe w 2026 roku .

Co więcej, biuro programu wozu XM30 w kwietniu br. podpisało umowę z firmą Duality AI, która zaprojektowała system Falcon, będący cyfrową platformą "symulowanego bliźniaka". To rozwiązanie ma pomóc w rozwoju koncepcji AI Target Detection and Recognition, który ma trafić na XM30. Będzie to specjalny system, który ma pozwolić na zwalczanie zagrożenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.