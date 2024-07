NATO-wski P-3C "Orion" upolował rosyjską "Czarną Dziurę"

Jak informuje BulgarianMillitary.com, powołując się na rosyjskie media, zidentyfikowany przez portugalskich lotników o okręt podwodny to najprawdopodobniej B-608 Możajsk należący do Floty Bałtyckiej. Wykrycie było możliwe dzięki zaawansowanemu optoelektronicznemu urządzeniu śledzącemu, które działa w trybie wielospektralnym, umożliwiając skanowanie otoczenia zarówno w widmie optycznym, jak i w podczerwieni, przy średnim zakresie długości fal od 3 do 5 mikronów.

Warto jednak zauważyć, że okręt podwodny nie znajdował się w trybie bojowym, tylko na powierzchni, co oznacza mniej rygorystyczne wymagania dotyczące ukrywania się. Niemniej Portugalczycy mieli sporo szczęścia, bo taki widok to naprawdę rzadkość. A co konkretnie udało im się zidentyfikować? B-608 Możajsk to okręt podwodny klasy Kilo, czyli rodzaj szturmowego okrętu podwodnego z silnikiem Diesla używanego przez rosyjską marynarkę wojenną.

Reklama

Portugalczycy wpadli na "czarną dziurę"

Jest on znany ze stosunkowo cichej pracy i często nazywany przez NATO "czarną dziurą" ze względu na ich możliwości ukrywania się. B-608 Możajsk ma około 74 m długości, szerokość 9,9 m i zanurzenie 6,2 m - wymiary te sprawiają, że jest to stosunkowo kompaktowy okręt podwodny, co przyczynia się do jego zwrotności i niewidoczności. Podobnie zresztą jak układ napędowy składający się z silników spalinowo-elektrycznych, który przy korzystaniu z zasilania wyłącznie akumulatorowego działa bardzo cicho, utrudniając wykrycie jednostki.