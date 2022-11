Nawet 1500 głowic jądrowych przed 2035. Chiny zwiększają potencjał militarny, a USA drżą

To, co tak naprawdę widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, to przyspieszona ekspansja. (...) Widzimy, jak sądzę, zestaw zdolności nabierających kształtu i nowe liczby pod względem tego, do czego chcą dążyć, co rodzi pytania o to, jakie będą ich zamiary w dłuższej perspektywie

komentuje urzędnik amerykańskiego ministerstwa obrony.