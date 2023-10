Nie tylko Bayraktar TB2. Tureckie drony morskie zatapiają 69-metrowe okręty!

Wojna w Ukrainie dobitnie pokazała, jak ogromne jest znaczenie dronów we współczesnych konfliktach zbrojnych i to nie tylko dronów latających, ale i naziemnych, podwodnych i nawodnych. I wygląda na to, że producenci wzięli to sobie do serca, a jednym z nich jest turecki koncern zbrojeniowy Aselsan, jeden z głównych kontrahentów Sił Zbrojnych Turcji, który zajmuje się badaniami, rozwojem i produkcją produktów wojskowych dla sił powietrznych, lądowych i morskich.



Mały dron morski zatapia 69-metrową jednostkę

Najnowszy morski dron-kamikadze firmy, Albatros-S, z sukcesem zakończył właśnie testy, podczas których zgodnie z planem zatopił dużo większą jednostkę pływającą. Co ciekawe, z powietrza akcję obserwował dron innej tureckiej firmy, czyli słynny Bayraktar TB2, a ze statku usunięto wcześniej wszystkie łatwopalne materiały, bo jak podkreśla Aselsan, podczas eksperymentów wojskowych należy brać pod uwagę dobro środowiska.