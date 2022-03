Linia kolejowa nr 108 łączy małopolskie Stróże z południem Podkarpacia, ale przez liczący ok. 30 km odcinek Uherce Mineralne - Ustrzyki Dolne - Krościenko ostatni pociąg pasażerski przejechał w 2010 roku (w ostatnich latach był on użytkowany m.in. przez drezyny turystyczne). W obliczu inwazji Rosji na naszego sąsiada i informacji o trudnościach komunikacyjnych uchodźców w tym miejscu, PKP zdecydowało się jednak tymczasowo przywrócić go do życia.



Polskie Koleje Państwowe poinformowały w miniony poniedziałek, że wystarczy im kilka dni, by uporządkować trasę i przygotować ją na przyjęcie składów pasażerskich. Dziś, tj. 3 marca, na tory wyjedzie pierwszy pociąg, który odbierze uchodźców z przejścia granicznego i przetransportuje ich na większy dworzec przesiadkowy. A konkretniej dworzec w Sanoku - pociąg wyjedzie z Krościenka o 13:48 i dojedzie na miejsce o 15:30, skąd pasażerów zabierze już pociąg TLK do Krakowa.



Linia kolejowa nr 108 z Krościenka do Uherzec Mineralnych będzie mogła być ponownie wykorzystywana od najbliższego czwartku. Decyzja co do jej wykorzystania zostanie podjęta przez upoważnione podmioty poinformował rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, Szymon Huptyś, w wypowiedzi dla Rynku Kolejowego.

Co więcej, chęć niesienia pomocy zgłosił również prywatny przewoźnik SKPL, za sprawą którego na polskich torach zadebiutują holenderskie składy DM90 - te są testowane od lipca 2021 roku i w końcu będą miały okazję wykazać się w transporcie pasażerów.



A że pomocy nigdy za wiele, to gotowość do uruchomienia swoich zespołów na tej trasie wyraziło także Polregio, oddając do dyspozycji dwa autobusy szynowe SA140 - w każdym znajduje się 270 miejsc siedzących i dużo przestrzeni dla przewodu osób stojących i bagażu.



Odcinek od Uherzec jest obecnie intensywnie udrażniany, ale mamy nadzieję, że niebawem do Ustrzyk Dolnych będzie docierała kolej. Życie i wojna na Ukrainie pokazały, że kolej jest potrzebna, tak samo jak szpital. To konieczność. Takie dramatyczne momenty weryfikują naszą rzeczywistość. W chwili obecnej pociągi do Krościenka będą wspierały akcję pomocową, ale liczę na to, że potem linia będzie służyła mieszkańcom, o co zabiegamy od wielu lat podkreśla Marek Andruch, starosta bieszczadzki, jak czytamy w lokalnym serwisie nowiny24.

Mówiąc krótko, każdy chce pomóc, nie pozostaje więc nic innego, jak tylko pochwalić polską kolej za szybkie działanie w tej trudnej sytuacji.

